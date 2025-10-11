Возрастное ограничение 18+
Рядом со станцией Верх-Нейвинск появился «птичий квартал» для уток
Фото: телеграм-канал «СвЖД новости»
В Верх-Нейвинске волонтёры Свердловской железной дороги построили небольшие домики для уток, которые круглый год живут в заводи водохранилища рядом со станцией. Об этом сообщили в телеграм-канале «СвЖД новости».
Утки давно стали местной достопримечательностью. Пассажиры, ожидающие поезда, наблюдают за птицами круглый год, заводь не замерзает даже зимой. Теперь у пернатых появились домики из экологически чистых материалов, где они смогут укрыться от осадков, переждать непогоду и вырастить птенцов.
Железнодорожники также установили рядом информационный стенд. На нём размещены сведения о видах уток, которые встречаются на водоёме, и памятка с правилами безопасного кормления птиц.
