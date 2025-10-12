Возрастное ограничение 18+
Свердловская область вошла в топ популярных туристических регионов России
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла место в десятке самых востребованных у туристов регионов страны. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. За три летних месяца регион посетили 1,2 миллиона человек, при этом по итогам года ожидается более 3,3 миллиона туристических поездок.
В Свердловскую область приезжают не только жители соседних регионов, но и гости из Москвы и Санкт-Петербурга. В область также растёт поток иностранных туристов из Китая, стран СНГ и Европы. Среди городов наибольшей популярностью пользуются Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск и Сысерть. Отдельно отмечен рост интереса к Ирбиту.
Часть путешественников выбирает активный отдых. Туристы отправляются на сплавы по рекам Исеть, Чусовая и Серга, а для любителей самостоятельных маршрутов разработаны 34 туристических направления.
По данным главы региона, за год в области прошло более 300 крупных событийных мероприятий.
