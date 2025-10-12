Свердловская область вошла в топ популярных туристических регионов России

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская область заняла место в десятке самых востребованных у туристов регионов страны. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. За три летних месяца регион посетили 1,2 миллиона человек, при этом по итогам года ожидается более 3,3 миллиона туристических поездок.В Свердловскую область приезжают не только жители соседних регионов, но и гости из Москвы и Санкт-Петербурга. В область также растёт поток иностранных туристов из Китая, стран СНГ и Европы. Среди городов наибольшей популярностью пользуются Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск и Сысерть. Отдельно отмечен рост интереса к Ирбиту.Часть путешественников выбирает активный отдых. Туристы отправляются на сплавы по рекам Исеть, Чусовая и Серга, а для любителей самостоятельных маршрутов разработаны 34 туристических направления.По данным главы региона, за год в области прошло более 300 крупных событийных мероприятий.