Екатеринбурженка не смогла вернуть деньги за курс по саморазвитию через суд

16.17 Воскресенье, 19 октября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и отказала местной жительнице в иске о возврате средств за обучение. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По материалам дела екатеринбурженка в марте прошлого года заключила договор на обучение по программе «Деньги и личный бренд». Стоимость курса составила 80 тысяч рублей. После завершения обучения женщина заявила, что не получила ожидаемого результата и потребовала вернуть деньги.

Не достигнув соглашения с предпринимателем, она обратилась в суд и просила взыскать стоимость «некачественно оказанных услуг», неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, всего 215 тысяч рублей. Суд первой инстанции частично удовлетворил её требования и постановил взыскать с предпринимателя 172 500 рублей.

Однако предприниматель подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы дела, пришла к выводу, что обязательства со стороны ответчика исполнены полностью. Анне предоставили доступ ко всем материалам курса, проверяли домашние задания, проводили онлайн-созвоны и давали обратную связь. «Истец отказалась от исполнения договора после прохождения курса в полном объеме. Ненадлежащего оказания ответчиком услуг либо оказания услуг не в полном объеме не установлено», — говорится в решении суда.

Судебная коллегия также отметила, что отсутствие полной программы до момента оплаты не является основанием для расторжения договора и возврата средств, если услуга фактически оказана. Решение районного суда отменили, в удовлетворении иска отказали.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
