Свердловскую область накроют туманы и ночные морозы до −8 °C

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается переменчивая осенняя погода с ночными заморозками и осадками. Такой прогноз опубликовал Уральский гидрометцентр.в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере области возможен снег, местами туман. Температура воздуха составит 0…−5 °C, при прояснении до −8 °C. Днем прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, температура +1…+6 °C. Ветер западный 3–8 м/с. В Екатеринбурге в первой половине ночи возможны дождь и мокрый снег, температура −1 °C, днем без осадков около +4 °C.синоптики ожидают переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром местами туман. Днем пройдет небольшой дождь или мокрый снег. Температура воздуха ночью −1…−6 °C, днем +4…+9 °C. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью −2 °C, днем до +8 °C.ожидается переменная облачность и местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 3–8 м/с. Температура ночью +2…−3 °C, днем +5…+10 °C. В Екатеринбурге суточный прогноз без существенных осадков, ночью +1 °C, днем около +8 °C.