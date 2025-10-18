Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге появились плакаты в поддержку задержанных уличных музыкантов из Петербурга

17.46 Суббота, 18 октября 2025
Фото: It's My City
На улицах Екатеринбурга появились листовки в поддержку участников петербургской группы Stoptime, задержанных после уличных выступлений в Санкт-Петербурге. Плакаты заметили на набережной городского пруда, сообщило издание It's My City.

На набережной размещены три листовки. На двух из них изображены вокалистка группы Наоко, настоящее имя Диана Логинова, и гитарист Александр Орлов, а третья призывает освободить участников группы. Музыкантов задержали после серии уличных концертов, где они исполняли каверы на песни артистов, признанных в России «иностранными агентами».

После публикации видеозаписей выступлений в Z-каналах и последовавших обращений в полицию участники группы были арестованы. Накануне суд постановил назначить Диане Логиновой и Владиславу Леонтьеву 13 суток административного ареста, гитарист Александр Орлов арестован на 12 суток. Музыкантов привлекли по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, повлёкшем массовое пребывание граждан (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
