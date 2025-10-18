Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В топ-10 ресторанов Уральского федерального округа по версии Wheretoeat вошли семь заведений Екатеринбурга. Первое место занял ресторан Culta Bistronomic, на втором месте оказалось Self Edge Japanese, третью строчку занял Kitchen, а четвёртое место досталось ресторану «Гастроли».В пятёрку лучших также вошли «Горожане» и «Гады, крабы и вино». Ещё один екатеринбургский ресторан, «Сойка», расположился на восьмом месте. Остальные позиции в десятке заняли заведения из Тюмени и Челябинска, сообщили в пресс-службе Wheretoeat.Помимо ресторанов, на премии отметили лучших сотрудников отрасли. В спецноминации «Шеф-повар года» победил концепт-шеф екатеринбургского ресторана Kitchen Сергей Мирошников. Звание лучшего шефа-кондитера получил Дмитрий Зиновьев из Breadway и The Barbara.Лучшим сомелье признана Анастасия Прудникова, работающая в «Гадах, крабы и вино», «Гастроли», «Сойка», Engels и «Шалом Шанхай». Лучшим баром назвали «Шалом Шанхай», а звание лучшего официанта досталось Марии Моденовой из ресторана «Гастроли». В номинации «Выбор СМИ» победил ресторан Gavi.