Возрастное ограничение 18+

Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat

15.45 Суббота, 18 октября 2025
Фото: сайт Wheretoeat | https://wheretoeat.ru/
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В топ-10 ресторанов Уральского федерального округа по версии Wheretoeat вошли семь заведений Екатеринбурга. Первое место занял ресторан Culta Bistronomic, на втором месте оказалось Self Edge Japanese, третью строчку занял Kitchen, а четвёртое место досталось ресторану «Гастроли».

В пятёрку лучших также вошли «Горожане» и «Гады, крабы и вино». Ещё один екатеринбургский ресторан, «Сойка», расположился на восьмом месте. Остальные позиции в десятке заняли заведения из Тюмени и Челябинска, сообщили в пресс-службе Wheretoeat.

Помимо ресторанов, на премии отметили лучших сотрудников отрасли. В спецноминации «Шеф-повар года» победил концепт-шеф екатеринбургского ресторана Kitchen Сергей Мирошников. Звание лучшего шефа-кондитера получил Дмитрий Зиновьев из Breadway и The Barbara.

Лучшим сомелье признана Анастасия Прудникова, работающая в «Гадах, крабы и вино», «Гастроли», «Сойка», Engels и «Шалом Шанхай». Лучшим баром назвали «Шалом Шанхай», а звание лучшего официанта досталось Марии Моденовой из ресторана «Гастроли». В номинации «Выбор СМИ» победил ресторан Gavi.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
18 октября 2025
Фильм уральских студентов про лампу Дэви занял второе место на международном кинофестивале
14 октября 2025
Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
18 октября 2025
В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
17 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
16:26 В Рефтинском открылась «Теплица» — первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале 2025
15:45 Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat
15:32 От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
14:50 Водитель без прав погиб в ДТП с «Рено Логан» на светофоре в Нижнем Тагиле
13:45 Из Екатеринбурга отправили более 600 кг рыбной продукции в ОАЭ
13:26 Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
12:51 Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
11:11 Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
21:47 До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
21:08 В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
20:00 В аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией гильотинных ножей
19:52 В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
19:37 «Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
19:21 Житель Верхней Пышмы лишился автомобиля из-за повторного пьяного вождения
19:05 В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
17:05 Дожди и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
16:49 В Роспотребнадзоре заявили об улучшении ситуации с воздухом в Свердловской области
16:27 В Екатеринбурге начались продажи проездных по новым тарифам
16:00 Представитель «Отцов России» усомнился в целесообразности маткапитала за первого ребёнка
15:02 Областной суд отказался смягчать меру пресечения для Олега Чемезова
14:48 Утром в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сбили 64-летнюю женщину
14:33 В Екатеринбурге спасли мужчину после спонтанного разрыва пищевода
14:13 В Первоуральске мать приговорили к колонии за истязания десятилетнего сына
14:11 Бизнес-конференция Авито «По делу» собрала более тысячи посетителей офлайн и более 400 тысяч участников онлайн
13:06 Разработку УрФУ для стимулирования должников внедрили в серийное использование
Все новости Свердловской области
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
Все новости России и мира
16:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
16:26 В Рефтинском открылась «Теплица» — первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале 2025
15:45 Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat
15:32 От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
14:50 Водитель без прав погиб в ДТП с «Рено Логан» на светофоре в Нижнем Тагиле
13:45 Из Екатеринбурга отправили более 600 кг рыбной продукции в ОАЭ
13:26 Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
12:51 Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
11:11 Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
21:47 До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
21:08 В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
20:00 В аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией гильотинных ножей
19:52 В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
19:37 «Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
19:21 Житель Верхней Пышмы лишился автомобиля из-за повторного пьяного вождения
19:05 В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
17:05 Дожди и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
16:49 В Роспотребнадзоре заявили об улучшении ситуации с воздухом в Свердловской области
16:27 В Екатеринбурге начались продажи проездных по новым тарифам
16:00 Представитель «Отцов России» усомнился в целесообразности маткапитала за первого ребёнка
15:02 Областной суд отказался смягчать меру пресечения для Олега Чемезова
14:48 Утром в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов сбили 64-летнюю женщину
14:33 В Екатеринбурге спасли мужчину после спонтанного разрыва пищевода
14:13 В Первоуральске мать приговорили к колонии за истязания десятилетнего сына
14:11 Бизнес-конференция Авито «По делу» собрала более тысячи посетителей офлайн и более 400 тысяч участников онлайн
13:06 Разработку УрФУ для стимулирования должников внедрили в серийное использование
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK