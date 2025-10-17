Возрастное ограничение 18+
От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Осенью 2025 года жители Уральского федерального округа стали активнее бронировать дома, дачи и коттеджи для отдыха всей семьей за пределами региона. По данным Авито Путешествия, число таких бронирований выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.
Лидером рейтинга популярных направлений стала Владимирская область, где интерес к аренде семейного жилья увеличился в 4 раза. Средняя стоимость ночи составила 10 500 ₽. Туристов привлекают исторические достопримечательности Золотого кольца и спокойная атмосфера небольших городов, где можно провести отдых вдали от шума.
На втором месте оказалась Татарстан с ростом бронирований на 114% и средней стоимостью ночи 10 900 ₽. Семьи выбирают регион за насыщенную культурную программу, архитектурные маршруты и гастрономические фестивали.
Новосибирская область заняла третью позицию с ростом бронирований на 100% и средней стоимостью ночи 8 600 ₽. Туристов привлекает развитая инфраструктура и возможность провести выходные на природе рядом с городом.
Четвёртое место досталось Карелии, где спрос на дома для семейного отдыха увеличился на 73%, а средняя стоимость ночи составила 9 900 ₽. Регион популярен у любителей активного отдыха, включая прогулки по лесам, путешествия к водопадам и рыбалку.
Замыкает топ‑5 Самарская область с ростом бронирований на 63% и средней стоимостью ночи 8 600 ₽. Туристы приезжают на волжские берега, чтобы провести время с семьей в домах у воды и насладиться мягкой осенней погодой.
