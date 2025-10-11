До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов

«Наша цель — обновить к 2030 году 85% всего транспорта в агломерациях и городах, чтобы у жителей области был современный и удобный транспорт. Мы шаг за шагом движемся к достижению этой цели. В 2025 году за счёт областного и местных бюджетов уже обновлено 52 автобуса. Екатеринбург закупил 15 трамваев, 50 троллейбусов, 15 автобусов-гармошек и 15 автобусов большого класса»,



— подчеркнул Денис Паслер.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Муниципалитеты Свердловской области до 1 декабря получат 209 современных автобусов. Об этом в персональном телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.По словам Паслера, Министерство транспорта России одобрило заявку, направленную областью в мае этого года. Новые автобусы поступит перевозчикам по договорам лизинга — это позволит заменить изношенные машины на наиболее загруженных маршрутах и повысить комфорт поездок.Самая крупная поставка ожидается в Екатеринбург: автобусный парк города пополнится на 150 единиц, включая 20 машин большого класса. Первые 36 автобусов уже прибыли в уральскую столицу на этой неделе. Нижний Тагил получит 49 автобусов, из которых 18 — большой вместимости, а в Асбест поступит 10 новых машин.