В Кольцово задержали пассажира с крупной партией инструментов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажира, пытавшегося провезти из Баку крупную партию инструментов без декларирования. В багаже жителя Челябинской области обнаружено 100 килограммов клещей и 40 гильотинных ножей, упакованных в картонные коробки.По словам мужчины, весь инструмент он приобрёл на собственные средства и вёз другу в Челябинскую область, не подозревая, что подобные товары не относятся к категории личного пользования и подлежат обязательному декларированию. Пассажир признался, что не обратил внимания на аудиообъявления и информационные стенды в аэропорту.Как пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин, количество и назначение перевозимого железного инвентаря исключают его использование в личных целях, поэтому он должен был быть задекларирован.Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления сообщает, что в отношении пассажира было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — недекларирование товаров.