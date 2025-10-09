Возрастное ограничение 18+
В Кольцово задержали пассажира с крупной партией инструментов
Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ
Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажира, пытавшегося провезти из Баку крупную партию инструментов без декларирования. В багаже жителя Челябинской области обнаружено 100 килограммов клещей и 40 гильотинных ножей, упакованных в картонные коробки.
По словам мужчины, весь инструмент он приобрёл на собственные средства и вёз другу в Челябинскую область, не подозревая, что подобные товары не относятся к категории личного пользования и подлежат обязательному декларированию. Пассажир признался, что не обратил внимания на аудиообъявления и информационные стенды в аэропорту.
Как пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин, количество и назначение перевозимого железного инвентаря исключают его использование в личных целях, поэтому он должен был быть задекларирован.
Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления сообщает, что в отношении пассажира было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — недекларирование товаров.
