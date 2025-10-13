Возрастное ограничение 18+
«Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию «Уральские авиалинии» к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажиру. Это стало результатом проверки, поводом для которой стало обращение гражданина, не допущенного на рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Екатеринбург».
Как установили надзорные органы, в июне текущего года перевозчик безосновательно заменил воздушное судно на самолёт меньшей вместимости. В результате пассажиру отказали в регистрации на рейс из-за отсутствия свободных мест, что привело к нарушению сроков доставки, указанных в авиабилете.
По итогам проверки Свердловский транспортный прокурор вынес постановление о привлечении авиакомпании к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». «Уральским авиалиниям» назначен штраф в размере 42 тысяч рублей.
Как установили надзорные органы, в июне текущего года перевозчик безосновательно заменил воздушное судно на самолёт меньшей вместимости. В результате пассажиру отказали в регистрации на рейс из-за отсутствия свободных мест, что привело к нарушению сроков доставки, указанных в авиабилете.
По итогам проверки Свердловский транспортный прокурор вынес постановление о привлечении авиакомпании к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». «Уральским авиалиниям» назначен штраф в размере 42 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Сысертском водохранилище выявлены нарушения судоходства
13 октября 2025
13 октября 2025
Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободе
10 октября 2025
10 октября 2025