Житель Верхней Пышмы лишился автомобиля из-за повторного пьяного вождения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Невьянский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю Верхней Пышмы. Под суд молодой человек попал за повторную езду в авто в состоянии алкогольного опьянения.Рассмотрев материалы дела, мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию». Его остановили сотрудники ГИБДД МО МВД России «Невьянский» 23 мая 2025 года: за рулём «Chevrolet Klan» он находился в явном опьянении, которое подтвердилось освидетельствованием. Концентрация алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составила 0,813 мг/л.В суде выяснилось, что это не первый подобный случай: в сентябре 2022 года тот же водитель уже был осуждён Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга за аналогичный проступок и получил 240 часов обязательных работ с двухлетним лишением права управления транспортом.Невьянский суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на три года. По решению суда, принадлежащий ему автомобиль «Chevrolet Klan» конфискован и обращён в собственность государства.