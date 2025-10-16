Возрастное ограничение 18+
В Роспотребнадзоре заявили об улучшении ситуации с воздухом в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что ситуация с качеством атмосферного воздуха в регионе улучшилась.
С начала года ведомство исследовало более 45 тысяч проб атмосферного воздуха: 40 тысяч в городских поселениях и 5 тысяч в сельской местности. Из них 99,4% соответствуют гигиеническим нормативам. В прошлом году за тот же период нормам соответствовали 98,8% проб.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что в этом году количество людей, проживающих в пределах санитарно-защитной зоны (возле производств), сократилось на 1552 человека. По каким причинам, в ведомстве не уточнили. При этом количество предприятий, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны, за год увеличилось с 2759 до 2857.
Кроме того, в 2025 году в части охраны атмосферного воздуха было:
– наложено 6 административных штрафов;
– вынесено 13 предупреждений и 5 представлений;
– направлено в суд 73 иска (к текущему моменту 69 удовлетворены).
