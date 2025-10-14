Возрастное ограничение 18+
Представитель «Отцов России» усомнился в целесообразности маткапитала за первого ребёнка
Кадр из видео: ОТВ
Отец пятерых детей и активист общественной организации «Отцы России» Алексей Данилин в программе «Акцент» на ОТВ выразил сомнения в целесообразности материнского капитала за первого ребёнка. Также он предложил назвать выплату «семейным капиталом».
Он называл проблемой и то, что большинство мужчин, как он убеждён, воспитываются мамами и бабушками, а отцы в этом процессе участия не принимают. По его мнению, у мальчика в жизни должен быть пример мужчины.
Данилин также считает, что женщины и мужчины друг без друга неполноценны.
«Я против и материнских, и отцовских капиталов, потому что это разрушает семью. "Семейный" должен быть капитал, и никак иначе. Я за "семейный капитал". Это совершенно другая суть. Если семья сохраняется, если там второй, третий, четвёртый ребенок появляется в этой семье, вот за это надо вознаграждать. А за что вознаграждать, когда родился первый ребёнок? Это нецелесообразно»,
– сказал Алексей Данилин.
«Каждый из нас по отдельности, как половинки, мы ищем все время свою половинку, мы недостаточные, мужчина не вполне полноценен без женщины, также и женщина без мужчины не вполне полноценна»,
– уверен активист.
