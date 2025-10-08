Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге спасли мужчину после спонтанного разрыва пищевода
Фото: Минздрав Свердловской области
В Центральной городской больнице №7 Екатеринбурга спасли 30-летнего мужчину с синдромом Бурхаве – спонтанным разрывом стенки пищевода.
Как рассказали на официальном портале свердловского Минздраве «Здоровье уральцев», 90% таких случаев имеют летальный исход из-за угрозы сепсиса, так как вокруг пищевода при таком синдроме образуется гной. Екатеринбургские врачи, чтобы спасти пациента, каждые три дня под наркозом вводили в пищевод зонд с губкой на конце и вытягивали образующуюся жидкость.
Со временем на стенке пищевода сформировался каркас, нужный для эпителия, и врачи приступили к процедурам, которые позволяли им контролировать процесс регенерации тканей.
Лечение продолжалось почти три месяца. Всё это время пациент получал питание через нос посредством назогастрального зонда и через внешнюю стенку живота с помощью гастростомы. Сейчас мужчина уже может принимать пищу привычным образом.
«Средостение и плевральную полость регулярно санировали, подводили дренажи для оттока токсичной жидкости. Кровь пациента постоянно исследовали, подбирая и меняя антибактериальные препараты»,
– рассказали врачи.
