Россельхозназдора нашёл в Свердловской области 332 гектара заброшенных сельхозземель
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Россельхознадзора с начала октября проверяли земельные участки сельхозназначения в Артинском районе Свердловской области и обнаружили, что 332 гектара земель заброшены.
По информации пресс-службы Уральского межрегионального управления, на всей площади участков растёт сухостой сорных трав, а также встречается захламление каркасными теплицами, бытовками и навесами.
Поскольку сухостой в будущем может стать причиной крупного пожара, собственнику земель выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
