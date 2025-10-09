Возрастное ограничение 18+
Пострадавшая от телефонных мошенников жительница Камышлова обязала банки компенсировать потери
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Камышлове местная жительница через суд обязала банки компенсировать ей средства, которые её дочь, став жертвой телефонных мошенников, перевела на «безопасные счета» аферистов.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года её дочь – студентка – поверила позвонившему ей «специалисту Центробанка РФ» в то, что деньги матери в опасности и их нужно срочно спасать, и перевела мошенникам все имеющиеся средства с банковских карточек в «Сбербанке» и «Банке ВТБ», включая кредитные. Также девушка оформила кредит в «ОТП-банке» и точно также отправила все деньги на неизвестные счета. Известно, что все финальные переводы были сделаны с карты «Сбербанка».
Её мать, узнав о произошедшем, обратилась во все три банка, но там ей ответили, что кредит был оформлен без нарушений и что переведённые средства вернуть невозможно. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Смириться с таким положением дел женщина не смогла и обратилась в суд с просьбой взыскать с банков потерянные средства.
Камышловский районный суд, рассмотрев материалы дела, постановил «ОТП-банк» признать кредитный договор недействительным и аннулировать информацию о нём в Бюро кредитных историй. Также суд обязал «Сбербанк» аннулировать задолженность истца перед банком вместе с процентами и неустойкой, вернуть все средства, которые были переведены с карты банка на неизвестные счета, и компенсировать убытки, возникшие по кредитной карте «ВТБ». Таким образом со «Сбербанка» было взыскано 834 651 рубль. Кроме того, с «ОТП Банка» и «Сбербанка» судом были взыскана сумма госпошлины – 3 тысячи и 24 693 рубля соответственно.
Решение пока не вступило в законную силу.
