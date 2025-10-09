В Екатеринбурге проверили состояние более 5 с половиной тысяч пожарных гидрантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершено обследование системы противопожарного водоснабжения: на сетях МУП «Водоканал» установлено 5 517 пожарных гидрантов, и все они находятся в исправном состоянии. Об этом на заседании Екатеринбургской городской Думы сообщил председатель Комитета административных органов администрации города Евгений Клюжин.В текущем году специалисты провели масштабные работы по обслуживанию противопожарной инфраструктуры. В частности, выполнен капитальный ремонт 734 гидрантов, заменено 143 устройства, а текущий ремонт проведён на 2 734 объектах. Кроме того, до конца года планируется завершить строительство пожарных водоёмов в посёлках Палкинский торфяник и Приисковый. На следующий год намечено строительство резервуаров в Кировском и Октябрьском районах, а также подготовка проектно-сметной документации для обустройства водоёмов в Широкой речке и Медном.Мониторинг пожарной обстановки ведётся в круглосуточном режиме: в городских лесах установлены 13 видеокамер системы «Лесохранитель», которые позволяют оперативно отслеживать ситуацию и предотвращать распространение огня, — приводит слова Клюжина официальный портал Екатеринбург.рф.