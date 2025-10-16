Выезд на «встречку» лишил жителя Нижнего Тагила водительских прав

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила лишился водительских прав после того, как нарушил правила дорожного движения. Он рискнул выехать на встречную полосу в неположенном месте.Инцидент произошёл на автодороге «Джубга — Сочи», где водитель на личном автомобиле пересёк сплошную линию разметки. Нарушение зафиксировал инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Туапсинскому району, составивший в отношении автомобилиста протокол по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения»). Материалы были направлены по месту жительства нарушителя.Рассмотрев дело, мировой судья судебного участка № 1 Тагилстроевского района назначил наказание в виде лишения водительских прав сроком на четыре месяца. При вынесении решения суд учёл, что водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД.Апелляционная жалоба от нарушителя к смягчению наказания не привела: районный суд отклонил доводы ответчика, отметив, что его нарушение создавало реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.На данный момент решение о лишении водительских прав вступило в законную силу.