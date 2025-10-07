Возрастное ограничение 18+
«Человейниками» застроят северную часть Уктуса
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В северной части Уктуса, на месте существующего частного сектора, планируется строительство крупного жилого массива. Об этом сообщает издание об уральской недвижимости «Квадратный метр».
Согласно материалам, опубликованным к общественным обсуждениям новой редакции Правил землепользования и застройки Екатеринбурга, мэрия уральской столицы предлагает установить десять подзон для кварталов в окрестностях Шишимской горки — природного холма, давшего название одноимённому жилому комплексу. Проект охватывает территорию площадью более десяти гектаров между улицами Павлодарской, Щербакова и Дальневосточной.
На данный момент указанная территория застроена частными домиками, либо домами малой этажности. По предложению мэрии в границах десяти подзон можно будет построить высотные жилые дома — более 200 тысяч квадратных метров жилья. По расчётам, здесь смогут проживать около 6,7 тысячи человек.
Кроме того, планируется на вершине Шишимской горки построить школу, а на её склонах — новые жилые высотки. Статус земель на данных участках уже изменён.
Проект застройки северной части Уктуса вынесен на общественные обсуждения.
