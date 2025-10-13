В Невьянске перед судом предстанут инженер и мастер завода ЖБИ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В суд переданы уголовные дела в отношении двух сотрудников невьянского завода железобетонных изделий «Нейва». Их обвиняют в нарушении требований охраны труда, что привело к травмированию рабочего.Сорокадевятилетнему главному инженеру и 29-летнему мастеру участка «Нейвы» предъявлено обвинение по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. По данным следствия, руководство предприятия допустило к выполнению работ неквалифицированного сотрудника, не имевшего допуска к управлению подъемным оборудованием. Работник не обладал профессией стропальщика или крановщика, не проходил обучение безопасным методам работы, инструктаж и проверку знаний по технике безопасности. Несмотря на это, он был привлечён к управлению электрическим мостовым краном. Следователи также установили, что мастер участка неоднократно позволял выполнять погрузочно-разгрузочные работы без средств индивидуальной защиты, в том числе без каски.Вышеперечисленные нарушения привели к трагедии утром 9 июля 2025 года. Работник, находясь в цехе, пытался с помощью крана переместить бетонную сваю. Приподняв груз, он решил подложить под него деревянный брус. В момент, когда мужчина находился под поднятой сваей, бетонное изделие начало вращаться и ударило работника по голове. В результате пострадавший получил тяжёлую травму. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью.Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительные заключения, и уголовные дела направлены мировому судье судебного участка № 3 Невьянского района для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.