Возрастное ограничение 18+
Краснотурьинца осудили за поддельные водительские права
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске из-за поддельных водительских прав под суд попал 23-летний местный житель. Он прошёл обучение в автошколе, но не смог сдать экзамен по вождению. После трёх попыток он сдался, однако от идеи получить водительское удостоверение не отказался.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в марте этого года он заплатил неизвестному 74 тысячи рублей и уже в апреле получил по почте поддельное удостоверение на своё имя. Проблем с поддельным документом не было до тех пор, пока в августе его не остановили сотрудники ГИБДД. Они быстро поняли, что права фальшивые – как итог, на владельца поддельных прав возбудили уголовное дело.
В суде молодой человек свою вину полностью признал, раскаявшись в содеянном. Краснотурьинский городской суд признал его виновным в приобретении поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ) и назначил в качестве наказания 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в марте этого года он заплатил неизвестному 74 тысячи рублей и уже в апреле получил по почте поддельное удостоверение на своё имя. Проблем с поддельным документом не было до тех пор, пока в августе его не остановили сотрудники ГИБДД. Они быстро поняли, что права фальшивые – как итог, на владельца поддельных прав возбудили уголовное дело.
В суде молодой человек свою вину полностью признал, раскаявшись в содеянном. Краснотурьинский городской суд признал его виновным в приобретении поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ) и назначил в качестве наказания 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Житель Каменска-Уральского заступился за сестру и попал под суд
16 октября 2025
16 октября 2025
Екатеринбуржца осудили за нападения на фельдшера
13 октября 2025
13 октября 2025