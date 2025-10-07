Возрастное ограничение 18+
Прокуратура обязала свердловское Минприроды следить за воздухом в 16 муниципалитетах региона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала региональное Минприроды открыть стационарные посты для наблюдения за состоянием воздуха. Сделать это ведомство обязали на территории 16 муниципалитетов области.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в ряде муниципальных образований совсем нет постов для «наблюдения за воздухом» или их количество не соответствует требованиям закона.
В связи с этим прокуратура подала иск. Кировский районный суд Екатеринбурга его удовлетворил.
По решению суда Минприроды обязано открыть пункты для наблюдения за атмосферным воздухом в Новоуральске, Берёзовском, Качканаре, Сухом Логу, Среднеуральске, Нижней Туре, Богдановиче, Кушве, Нижних Серьгах, Верхнем Тагиле, Алапаевске, Туринске, Камышлове, Ирбите, Михайловске, Рефтинском.
