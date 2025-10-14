Возрастное ограничение 18+
Житель Каменска-Уральского заступился за сестру и попал под суд
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральске вынесли приговор местному жителю, который заступился за сестру, получавшую угрозы от своего сожителя.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2024 года сестра переслала ему фотографию утопленного кота и угрозы, которые высказывал ей сожитель. Мужчина решил заступиться за сестру, договорился о встрече с обидчиком и подрался с ним. В итоге сожитель сестры угодил в больницу – по заключению комиссии экспертов, он получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
На защитника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Суд, рассматривавший это дело, признал мужчину виновным и назначил ему 2 года условно с испытательным сроком также на 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
В пресс-службе также добавили, что на сегодняшний день достоверно неизвестно о судьбе кота. Потерпевший в суде утверждал, что фото мёртвого кота он не отправлял и что кот жив, но показать его не может, поскольку «утопленник» сбежал.
«Материалы о привлечении потерпевшего к ответственности за жестокое обращение с животными в суд также не поступали»,
– подчеркнули в суде.
