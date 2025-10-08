Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге спасли наглотавшуюся магнитных шариков малышку
Фото: Минздрав Свердловской области
Хирурги ДГКБ №9 Екатеринбурга спасли пятилетнюю малышку, которая проглотила магнитные шарики.
Как рассказали в свердловском Минздраве, родители, ещё не зная, что их дочь наглоталась магнитов, заметили, что ей вдруг стало плохо, и поехали в больницу. Рентген показал, что в животе у ребёнка прямо через стенки органов соединились магнитные шарики. Дежурная бригада хирургов тут же забрала девочку в операционную, где магнитики и достали. Через пять дней малышку выписали домой.
По словам мамы девочки, она знает, что магнитные шарики опасны для маленьких детей, поэтому у ребёнка никогда не было таких игрушек. Кто дал дочки магниты, неизвестно.
Врачи призывают взрослых не допускать, чтобы магнитные конструкторы и отдельные их элементы попадали в руки детям.
«Любознательные крохи, а иногда и более взрослые ребята принимают яркие шарики за конфетки, пытаются раскрошить магниты зубами, проглатывают детали конструктора во время игр. Эти магнитики выглядят безобидно, но они способны убить. Буквально»,
– говорят врачи.
