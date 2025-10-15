Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге нейросеть помогла сотрудникам ГИБДД задержать злостного нарушителя ПДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали 32-летнего местного жителя за частые нарушения ПДД. У мужчины накопилось 179 неоплаченных штрафов на 180 тысяч рублей.
Как рассказали в областном УГИБДД, нейросеть выделила этого водителя среди других, зафиксировав, что он не только часто нарушает правила дорожного движения, но и не оплачивает штрафы, несмотря на уведомления от службы судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. Чаще всего водитель превышал скорость, также были отмечены случаи перевозки пассажиров с грубыми нарушениями правил. Так, например, камеры зафиксировали, как две девушки ехали в его машине, высунувшись из люка в крыше.
Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), предусматривающей арест на срок до 15 суток или двухкратное увеличение суммы неоплаченных штрафов.
Автомобиль водителя также задержали и поместили на спецстоянку. Там машина будет оставаться до тех пор, пока её владелец не погасит долг.
Как рассказали в областном УГИБДД, нейросеть выделила этого водителя среди других, зафиксировав, что он не только часто нарушает правила дорожного движения, но и не оплачивает штрафы, несмотря на уведомления от службы судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. Чаще всего водитель превышал скорость, также были отмечены случаи перевозки пассажиров с грубыми нарушениями правил. Так, например, камеры зафиксировали, как две девушки ехали в его машине, высунувшись из люка в крыше.
«При задержании водитель объяснил свои действия особой манерой вождения, заявив, что такой стиль езды ему нравится»,
– рассказали в ГИБДД.
Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), предусматривающей арест на срок до 15 суток или двухкратное увеличение суммы неоплаченных штрафов.
Автомобиль водителя также задержали и поместили на спецстоянку. Там машина будет оставаться до тех пор, пока её владелец не погасит долг.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на улице Ферганской сбили семилетнего мальчика
14 октября 2025
14 октября 2025
На перекрёстке в Нижней Туре сбили 12-летнюю девочку
09 октября 2025
09 октября 2025