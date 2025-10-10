Экс-лидер азербайджанской диаспоры Шыхлински проиграл в судебном споре с журналисткой «Крик-ТВ»

– рассказали в пресс-службе.

«Истец счёл, что в основе этого вопроса лежит заведомо ложное утверждение о его причастности к созданию организованной преступной группировки. Шыхлински требовал признать эти сведения несоответствующими действительности и порочащими его честь и деловую репутацию, обязать ответчиков опубликовать опровержение в эфире и удалить несколько видеороликов, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и судебные расходы»,