Экс-лидер азербайджанской диаспоры Шыхлински проиграл в судебном споре с журналисткой «Крик-ТВ»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывший лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински не смог доказать в суде, что вопрос журналистики «Крик-ТВ» Анастасии Сережниковой нанёс ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, поводом для иска стал провокационный вопрос, который Сережникова задала Шыхлински в видео на YouTube-канале «Крик-ТВ» – его опубликовали в октябре 2024 года. В вопросе журналистки звучало суждение об азербайджанской диаспоре в Свердловской области.
Однако суд первой инстанции счёл, что в высказанной фразе нет ничего порочащего, поскольку фраза была высказана не в форме утверждения. Также суд отметил, что формулировка «так называемую ОПГ», которую использовала журналистка, указывает на оценочный характер высказывания и не выражена в оскорбительной форме.
Истец не смог доказать, что сказанное было именно утверждением, а не мнением, и в итоге суд постановил отказать в иске. Шахин Шыхлински оспорил решение суда в Свердловский областной суд, но безуспешно – Областной суд не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт.
Напомним, Шахин Шыхлински сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют пункты покушение на убийство («ж» и «з» части 2 статьи 105 с применением части 3 статьи 30 УК РФ). Также его обвиняют в причинении вреда сотруднику ФСБ, который участвовал в его задержании (часть 2 статьи 318 УК РФ).
