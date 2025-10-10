Возрастное ограничение 18+

Экс-лидер азербайджанской диаспоры Шыхлински проиграл в судебном споре с журналисткой «Крик-ТВ»

10.08 Четверг, 16 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывший лидер азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински не смог доказать в суде, что вопрос журналистики «Крик-ТВ» Анастасии Сережниковой нанёс ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, поводом для иска стал провокационный вопрос, который Сережникова задала Шыхлински в видео на YouTube-канале «Крик-ТВ» – его опубликовали в октябре 2024 года. В вопросе журналистки звучало суждение об азербайджанской диаспоре в Свердловской области.

«Истец счёл, что в основе этого вопроса лежит заведомо ложное утверждение о его причастности к созданию организованной преступной группировки. Шыхлински требовал признать эти сведения несоответствующими действительности и порочащими его честь и деловую репутацию, обязать ответчиков опубликовать опровержение в эфире и удалить несколько видеороликов, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и судебные расходы»,

– рассказали в пресс-службе.


Однако суд первой инстанции счёл, что в высказанной фразе нет ничего порочащего, поскольку фраза была высказана не в форме утверждения. Также суд отметил, что формулировка «так называемую ОПГ», которую использовала журналистка, указывает на оценочный характер высказывания и не выражена в оскорбительной форме.

Истец не смог доказать, что сказанное было именно утверждением, а не мнением, и в итоге суд постановил отказать в иске. Шахин Шыхлински оспорил решение суда в Свердловский областной суд, но безуспешно – Областной суд не нашёл оснований для вмешательства в судебный акт.

Напомним, Шахин Шыхлински сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют пункты покушение на убийство («ж» и «з» части 2 статьи 105 с применением части 3 статьи 30 УК РФ). Также его обвиняют в причинении вреда сотруднику ФСБ, который участвовал в его задержании (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
