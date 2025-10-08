Крупный транспортно-логистический центр запланирован в Седельниково

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вблизи станции Седельниково готовятся к строительству нового транспортно-логистического центра «Екатеринбург». Историко-культурная экспертиза подтвердила, что на участке площадью почти в 52 гектара нет объектов культурного наследия.На территории будущего комплекса появится контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер». Этот объект станет частью масштабного проекта, который в региональном правительстве неофициально называют «Второй Сортировкой» или «Грузовой деревней». В перспективе вся зона ТЛЦ «Екатеринбург» займёт от полутора до 2 тысяч гектаров.По информации Министерства экономики Свердловской области, запуск центра планируется в 2027 году. В его составе будут действовать контейнерно-контрейлерный терминал, площадки для крупногабаритных и тяжеловесных грузов, терминал колесной техники, универсальные склады и таможенные зоны. Ориентировочная стоимость проекта составляет 13 миллиардов рублей.Эксперты издания «Квадратный метр» считают, что строительство ТЛЦ окажет заметное влияние на развитие территории вокруг Седельниково. Ожидается приток инвестиций и создание сотен новых рабочих мест, что может вызвать рост спроса на жильё и инфраструктуру в посёлке и его окрестностях. Однако у проекта есть и обратная сторона: жители, переехавшие в район ради тишины и чистого воздуха, опасаются ухудшения экологической ситуации и роста транспортной нагрузки. И как показывает опыт с другим ТЛЦ, появившимся на месте Калиновских полей, опасаются они совершенно не зря.