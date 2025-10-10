Возрастное ограничение 18+
О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается гололедица. Также синоптики предупреждают о снеге и ледяном дожде.
В четверг, 16 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью и утром местами ледяной дождь, гололедица на дорогах. Температура ночью -2...+3°C, днём +3...+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +1...+3°C, днём +3...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 17 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -3...+2°C, дождь и мокрый снег; днём +2...+7°C, небольшой дождь. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала снова небольшой дождь, ночью +1...+3°C, днём +5...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
