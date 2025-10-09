Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге жильцы пожаловались на кальянную в доме
Кадр из видео: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
Жильцы многоквартирного дома на улице Павла Шаманова, №5/3 в Екатеринбурге записали видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на кальянную на первом этаже.
По их словам, в подъезде и в квартирах постоянно стоит дым от кальянной. Из-за этого люди опасаются за своё здоровье. Специалисты Роспотребнадзора брали пробы воздуха в доме и зафиксировали превышение нормы угарного газа, пишет «Четвёртый канал».
Глава ведомства уже отреагировал на обращение и затребовал доклад по поводу этой ситуации. Следственными органами СК России по Свердловской области инициирована проверка по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Дополнено (10 октября 2025 года 13.15): СК возбудил уголовное дело.
«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками территориального отдела СК России установлены факты, свидетельствующие о возможном наличии признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ, в связи с чем возбуждено уголовное дело по указанной статье Уголовного кодекса РФ»,
– сообщили в областном СКР.
