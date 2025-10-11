Возрастное ограничение 18+
Просидевшего неделю в вентиляционной шахте кота спасли в Нижнем Тагиле
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле специалисты из МБУ «Центр защиты населения» спасли кота, который неделю просидел в вентиляционной шахте.
Жильцы несколько дней слышали душераздирающее мяуканье из вентиляции, но не могли понять, откуда оно доносится. В итоге жители дома обратились к спасателям. Как рассказали специалисты на странице учреждения во «ВКонтакте», они провели разведку и определили, в какой квартире нужно просверлить отверстие, чтобы вызволить кота из ловушки.
«Используя специальное оборудование, сотрудники службы спасения аккуратно пробили дыру в вентиляции и успешно извлекли страдальца наружу. Теперь мурлыка снова дома»,
– сказали спасатели.
