Житель Белоярского района заплатит за пальбу по снегоболотоходу

19.57 Вторник, 14 октября 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд поставил точку в необычном конфликте между жителями Белоярского района. В самый пик конфликта даже звучали выстрелы — один из участников ссоры стрелял по снегоболотоходу оппонента.

Инцидент произошёл летом 2024 года в урочище «Каменка». Один мужчина попытался проехать на частную территорию, проигнорировав шлагбаум. Между ним и собственником участка возник спор, который завершился стрельбой — несколько пуль пробили лобовое стекло снегоболотохода.

Судебная экспертиза оценила ущерб в 130 900 рублей. Районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию и судебные расходы — всего более 137 тысяч рублей. Теперь стало известно, что попытки изменить решение ни к чему не привели: Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Апелляция отклонила доводы о необходимой обороне, указав, что конфликт можно было урегулировать мирно.

Решение вступило в законную силу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
После распыления екатеринбургским школьником баллончика на перемене сразу отреагировали Госдума и СК

Бастрыкин поручил возбудить дело, а депутаты уже обсуждают новые запреты
