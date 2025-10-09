Возрастное ограничение 18+
Житель Белоярского района заплатит за пальбу по снегоболотоходу
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд поставил точку в необычном конфликте между жителями Белоярского района. В самый пик конфликта даже звучали выстрелы — один из участников ссоры стрелял по снегоболотоходу оппонента.
Инцидент произошёл летом 2024 года в урочище «Каменка». Один мужчина попытался проехать на частную территорию, проигнорировав шлагбаум. Между ним и собственником участка возник спор, который завершился стрельбой — несколько пуль пробили лобовое стекло снегоболотохода.
Судебная экспертиза оценила ущерб в 130 900 рублей. Районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию и судебные расходы — всего более 137 тысяч рублей. Теперь стало известно, что попытки изменить решение ни к чему не привели: Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Апелляция отклонила доводы о необходимой обороне, указав, что конфликт можно было урегулировать мирно.
Решение вступило в законную силу.
Инцидент произошёл летом 2024 года в урочище «Каменка». Один мужчина попытался проехать на частную территорию, проигнорировав шлагбаум. Между ним и собственником участка возник спор, который завершился стрельбой — несколько пуль пробили лобовое стекло снегоболотохода.
Судебная экспертиза оценила ущерб в 130 900 рублей. Районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию и судебные расходы — всего более 137 тысяч рублей. Теперь стало известно, что попытки изменить решение ни к чему не привели: Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Апелляция отклонила доводы о необходимой обороне, указав, что конфликт можно было урегулировать мирно.
Решение вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
09 октября 2025
09 октября 2025
Областной суд оставил Ирину Чемезову под домашним арестом
06 октября 2025
06 октября 2025