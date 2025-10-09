Житель Белоярского района заплатит за пальбу по снегоболотоходу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд поставил точку в необычном конфликте между жителями Белоярского района. В самый пик конфликта даже звучали выстрелы — один из участников ссоры стрелял по снегоболотоходу оппонента.Инцидент произошёл летом 2024 года в урочище «Каменка». Один мужчина попытался проехать на частную территорию, проигнорировав шлагбаум. Между ним и собственником участка возник спор, который завершился стрельбой — несколько пуль пробили лобовое стекло снегоболотохода.Судебная экспертиза оценила ущерб в 130 900 рублей. Районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию и судебные расходы — всего более 137 тысяч рублей. Теперь стало известно, что попытки изменить решение ни к чему не привели: Свердловский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Апелляция отклонила доводы о необходимой обороне, указав, что конфликт можно было урегулировать мирно.Решение вступило в законную силу.