За падение в открытый колодец жительница Тавды получит компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Тавде суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ресурсоснабжающую организацию выплатить местной жительнице компенсацию морального вреда. Весной этого года женщина упала в колодец.Инцидент произошёл утром 17 апреля 2025 года. Женщина направлялась на работу и, проходя мимо дома № 66 по улице Максима Горького, провалилась в открытый водопроводный колодец. В результате падения она получила телесные повреждения.Проверка, проведённая Тавдинской городской прокуратурой, показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение ООО «АВТ Плюс» обязанностей по содержанию систем централизованного водоснабжения. Организация, ответственная за эксплуатацию инженерных сетей, не обеспечила безопасное состояние объекта.По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в интересах пострадавшей. Тавдинский районный суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объёме. Сумма компенсации составила 30 тысяч рублей.