Взрывные работы на Нижне-Исетском карьере напугали екатеринбуржцев

16.26 Вторник, 14 октября 2025
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня днём в разных районах Екатеринбурга можно было услышать грохот, который доносился со стороны посёлка Рудный. Шум напугал местных жителей. Однако бояться на самом деле было нечего.

В администрации Чкаловского района порталу Е1.ru сообщили, что на Нижне-Исетском карьере проходили плановые взрывные работы. Взрыв произошёл в 1,5 километра юго-западнее посёлка Рудный.

Работу проводила компания ООО «Рудный». Она заранее предупреждала районную администрацию о своих планах.

Известно, что организация занимается добычей декоративного и строительного камня.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
