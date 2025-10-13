Возрастное ограничение 18+
Взрывные работы на Нижне-Исетском карьере напугали екатеринбуржцев
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня днём в разных районах Екатеринбурга можно было услышать грохот, который доносился со стороны посёлка Рудный. Шум напугал местных жителей. Однако бояться на самом деле было нечего.
В администрации Чкаловского района порталу Е1.ru сообщили, что на Нижне-Исетском карьере проходили плановые взрывные работы. Взрыв произошёл в 1,5 километра юго-западнее посёлка Рудный.
Работу проводила компания ООО «Рудный». Она заранее предупреждала районную администрацию о своих планах.
Известно, что организация занимается добычей декоративного и строительного камня.
