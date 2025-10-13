Возрастное ограничение 18+
Задолжавшего более двух миллионов рублей отца из Краснотурьинска будут «исправлять» работой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске вынесли приговор 64-летнему отцу, который задолжал своим несовершеннолетним детям более двух миллионов рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по решению суда мужчина был обязан ежемесячно перечислять на содержание детей треть своего дохода, но не пытался устроиться на работу и за всё время так и не встал на учёт в службе занятости. В итоге долг достиг по алиментам 2 238 000 рублей.
Однажды мужчину осудили за неуплату алиментов и приговорили к 40 часам обязательных работ, но поскольку отец не сделал выводов, на него возбудили уголовное дело. Оно дошло до суда, и мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
