В 2025 году екатеринбуржцы сдали на утилизацию около 10 тысяч старых шин

– сообщили в мэрии.

«Складировать отработанные шины на площадках, как и вывозить вместе с твёрдыми коммунальными отходами, нельзя. По словам главной по работе с отходами АО «Спецавтобаза» Олеси Плещевой, автомобильные шины относятся к четвёртому классу опасности отходов, поскольку разлагаются сотни лет, причиняя огромный ущерб экологии»,