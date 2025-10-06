Возрастное ограничение 18+
В 2025 году екатеринбуржцы сдали на утилизацию около 10 тысяч старых шин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За девять месяцев жители Екатеринбурга стали на утилизацию порядка 10 тысяч старых шин. Такую статистику приводят на официальном сайте города, напоминая, что просто оставлять старые покрышки на контейнерных площадках нельзя.
Там также напомнили, что для тех, кто выбрасывает шины, предусмотрены штрафы: для физлиц – до 4 тысяч, для юрлиц – до 400 тысяч рублей.
Сдать ненужные покрышки на переработку можно на Посадской, 3 с 08.00 до 20.00 в любой день, включая выходные и праздники. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.
«Складировать отработанные шины на площадках, как и вывозить вместе с твёрдыми коммунальными отходами, нельзя. По словам главной по работе с отходами АО «Спецавтобаза» Олеси Плещевой, автомобильные шины относятся к четвёртому классу опасности отходов, поскольку разлагаются сотни лет, причиняя огромный ущерб экологии»,
– сообщили в мэрии.
Там также напомнили, что для тех, кто выбрасывает шины, предусмотрены штрафы: для физлиц – до 4 тысяч, для юрлиц – до 400 тысяч рублей.
Сдать ненужные покрышки на переработку можно на Посадской, 3 с 08.00 до 20.00 в любой день, включая выходные и праздники. При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию