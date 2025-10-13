Возрастное ограничение 18+

Угрожавшего полицейским топором жителя Туринска приговорили к лишения свободы

12.42 Вторник, 14 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске вынесли приговор местному жителю, который в ноябре прошлого года ходил за сотрудниками полиции с топором и грозился зарубить их.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 11 ноября 2024 года осуждённый по пьяни подрался со своим знакомым. Разнимать мужчин после звонка соседей приехали сотрудники полиции. Прибыв на место, они потребовали прекратить противоправные действия, на что один из участников конфликта ответил угрозами. Мужчина взял в руки топор и направился в сторону полицейский, по пути проговаривая, что собирается с ними сделать. Кроме этого, он несколько раз оскорбил сотрудников МВД.

Суд признал его по статьям 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), и назначил, с учётом рецидива, 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
