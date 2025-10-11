Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области собираются восстановить 32 тысячи гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти собираются восстановить 32 тысячи гектаров леса в регионе. Успеть сделать это хотят до конца 2025 года.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Он пояснил, что восстановлением лесов занялись ещё весной. С того момента в области начали высаживать саженцы ели и сосен, которые выращиваются в местных питомников. Параллельно специалисты расчищали территорию от сухостоя и кустарников и проводили минерализацию почвы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Он пояснил, что восстановлением лесов занялись ещё весной. С того момента в области начали высаживать саженцы ели и сосен, которые выращиваются в местных питомников. Параллельно специалисты расчищали территорию от сухостоя и кустарников и проводили минерализацию почвы.
«В этом году мы восстановим 32 тысячи гектаров леса. По площади это сравнимо с 44 Шарташскими лесопарками, двумя парками "Оленьи ручьи" или половиной "Бажовских мест"»,
– написал Паслер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге планируют построить первый в регионе бизнес-парк с производством и торговыми площадками
11 октября 2025
11 октября 2025
Денис Паслер подтвердил обещания мэра Екатеринбурга открыть новую школу на месте ДВВС на год раньше
10 октября 2025
10 октября 2025