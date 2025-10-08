Возрастное ограничение 18+
На Среднем Урале за неделю родились 649 малышей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Свердловской области подвели итоги очередной «детской» недели — с 6 по 12 октября в регионе на свет появились 649 новорождённых, из них 322 мальчика и 327 девочек. Среди малышей — шесть пар близнецов.
По данным регионального Министерства здравоохранения, опубликованным интернет-ресурсом «Здоровье уральцев», 474 женщины стали мамами в возрасте до 35 лет, ещё 168 — после 35. Для девятерых жительниц области это уже пятые роды, а для трёх уралочек — седьмые по счёту.
В Минздраве отмечают, что охрана материнства и детства остаётся одним из приоритетных направлений работы медицинской службы региона. Специалисты продолжают совершенствовать систему перинатальной помощи, обеспечивая будущим мамам и новорождённым качественную и безопасную медицинскую поддержку.
