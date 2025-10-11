Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад по ситуации с агрессивной собакой жителя Нижнего Тагила
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После обращения жительницы Нижнего Тагила председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу случаев нападения собаки местного жителя.
В своём обращении женщина выразила беспокойство из-за того, что вопрос привлечения к ответственности владельца собаки, от которой пострадала её дочь в августе этого года, решается очень долго. Она заявила, что хозяин до сих пор остаётся безнаказанным, а питомец продолжает нападать на людей.
Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, сообщили в информационном центре СК. Исполнение поручения поставлено на контроль.
В своём обращении женщина выразила беспокойство из-за того, что вопрос привлечения к ответственности владельца собаки, от которой пострадала её дочь в августе этого года, решается очень долго. Она заявила, что хозяин до сих пор остаётся безнаказанным, а питомец продолжает нападать на людей.
Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, сообщили в информационном центре СК. Исполнение поручения поставлено на контроль.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бастрыкин устроил проверку алапаевскому следователю, из-за которого пришлось разыскивать двух педофилов
11 октября 2025
11 октября 2025
В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
10 октября 2025
10 октября 2025