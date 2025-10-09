Уголовное дело замотивировало жителя Нижней Туры найти работу и выплатить алименты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижней Туре многодетный отец нашёл работу и выплатил долг по алиментам после того, как на него возбудили уголовное дело.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, из-за того что отец не платил алименты на содержание троих несовершеннолетних детей, у него накопилась задолженность в размере 113 тысяч рублей. По статье 5.35.1 КоАП РФ родителю назначили наказание в виде обязательных работ на 20 часов, но мужчина его не отбыл, и выплатить долг по алиментам такая мера его также не замотивировала.Тогда на отца возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ, и это помогло: мужчина нашёл работу, полностью погасил долг и отработал наказание.