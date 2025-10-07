Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле врача признали виновным в смерти пациентки во время операции
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассмотрели уголовное дело врача-эндоскописта, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Уголовное дело против врача возбудили в декабре 2022 года, после смерти его пациентки во время плановой операции.
Суд установил, что подсудимый допустил ряд грубых нарушений, которые впоследствии привели к гибели женщины. Он пренебрёг проверкой диагноза, проигнорировал противопоказания к проведению операции, не позаботился о профилактике возможных осложнений, а также допустил критическое повреждение общего желчного протока пациентки, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал его виновным и назначил два года ограничения свободы. Однако из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности врача освободили от наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Роковой ошибкой стало то, что врач не учёл индивидуальные анатомические особенности пациентки и не принял необходимых мер предосторожности при проведении операции»,
– добавили в пресс-службе.
