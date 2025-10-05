Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области 13-19 октября возможны отключения ТВ и радио
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 13 по 19 октября в некоторых населённых пунктах Свердловской области телепередачи и радио могут временно пропадать. Это связано с плановыми работами на передающих станциях. Об этом сообщает Российская телерадиосеть Свердловской области.
13 октября в Бисерти с 10.00 до 16.00 не будут доступны РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Воскресение». В Нижней Салде сигнал РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Маруся ФМ» будет недоступен с 10.00 до 16.00. В Пышме отключения этих же каналов также пройдут с 10.00 до 16.00.
14 октября временные перерывы затронут Ирбит и Ис, где с 10.00 до 16.00 не будут работать РТРС-1 и РТРС-2, а также «Волна ФМ» в Ирбите. В Кочневском и Михайловске отключения РТРС-1 и РТРС-2 пройдут с 10.00 до 16.00.
15 октября с 04.00 до 12.00 может отсутствовать радиоканал «Воскресение» во всех населённых пунктах области. В Камышлове в этот день с 11.00 до 17.00 отключатся РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Волна ФМ». В Качканаре с 10.00 до 16.00 будут недоступны те же каналы, а также в Лосином. В Среднем Бугалыше с 11.00 до 17.00 временно прекратят вещание РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».
16 октября в Зайково с 10.00 до 16.00 будут временно недоступны РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Воскресение». В Нижней Туре в это время перестанут работать РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ» и «Радио Благодать». В Новоуральске с 10.00 до 16.00 отключения затронут РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Волна ФМ». В Савиново с 10.00 до 16.00 временно не будет сигнала РТРС-1 и РТРС-2.
Кроме того, из-за солнечной интерференции с 1 по 23 октября возможны кратковременные ухудшения работы спутниковых каналов РТРС-1 и РТРС-2, которые могут приводить к перерывам трансляции продолжительностью до 5 минут.
