В Свердловской области 13-19 октября возможны отключения ТВ и радио

С 13 по 19 октября в некоторых населённых пунктах Свердловской области телепередачи и радио могут временно пропадать. Это связано с плановыми работами на передающих станциях. Об этом сообщает Российская телерадиосеть Свердловской области.с 10.00 до 16.00 не будут доступны РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Воскресение». Всигнал РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Маруся ФМ» будет недоступен с 10.00 до 16.00. Вотключения этих же каналов также пройдут с 10.00 до 16.00.временные перерывы затронут, где с 10.00 до 16.00 не будут работать РТРС-1 и РТРС-2, а также «Волна ФМ» в. Вотключения РТРС-1 и РТРС-2 пройдут с 10.00 до 16.00.с 04.00 до 12.00 может отсутствовать радиоканал «Воскресение». Вв этот день с 11.00 до 17.00 отключатся РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Волна ФМ». Вс 10.00 до 16.00 будут недоступны те же каналы, а также в. Вс 11.00 до 17.00 временно прекратят вещание РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».с 10.00 до 16.00 будут временно недоступны РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и «Воскресение». Вв это время перестанут работать РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение», «Волна ФМ» и «Радио Благодать». Вс 10.00 до 16.00 отключения затронут РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Воскресение» и «Волна ФМ». Вс 10.00 до 16.00 временно не будет сигнала РТРС-1 и РТРС-2.Кроме того, из-за солнечной интерференции с 1 по 23 октября возможны кратковременные ухудшения работы спутниковых каналов РТРС-1 и РТРС-2, которые могут приводить к перерывам трансляции продолжительностью до 5 минут.