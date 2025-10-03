Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге «Водоканал» расторг договоры с двумя управляющими компаниями из-за долгов
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
«Водоканал» расторг договоры с управляющими компаниями «Народная» и «Лазурит». Как сообщает газета «Екатеринбургский вестник», причиной решения стала задолженность по оплате коммунальных услуг.
Две управляющие компании отвечали за обслуживание 224 многоквартирных домов. После расторжения соглашений «Водоканал» будет взаимодействовать с собственниками напрямую и займётся поставкой холодной воды и водоотведением.
С 1 ноября предприятие начнёт заключать новые договоры с жителями.
УК «Народная»
УК «Лазурит»
