В районе Кольцово вокруг екатеринбургской школы №92 вырубают деревья
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге, в районе Кольцово, вокруг школы №92 вырубают деревья. Об этом в редакцию Вечерних ведомостей сообщил читатель.
По его словам, деревья вырубают уже второй год: «Все деревья в нашем квартале — старые, все остались со времен частного сектора и бараков. Когда 40 лет назад строили наши дома, деревья сохранили. У нас тут и красивые, совсем не опасные тополя, и лиственницы. И теперь школа всё вырубает», — пишет читатель.
Директор школы Евгений Косов пояснил Вечерним ведомостям, что на вырубку деревьев дала разрешение администрация города. Причина — строительство нового спортивного зала. Косов добавил, что после окончания работ территорию полностью благоустроят и сделают новое озеленение.
