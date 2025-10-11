В Свердловской области ищут 16-летнего подростка, пропавшего шесть дней назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Сысертском городском округе пропал 16-летний Ярослав Плешков из посёлка Бобровский. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, подросток исчез 6 октября, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.Ярослав худощавого телосложения, рост около 160 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в светло-коричневую куртку, чёрную кофту, чёрные джинсы и бело-серые кроссовки.Всех, кто видел Ярослава или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.