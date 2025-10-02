В Свердловской области электрички переходят на зимний график движения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 13 октября пригородные поезда Свердловской железной дороги начнут курсировать по зимнему расписанию. Как сообщили в Свердловской железной дороге, изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период.В соответствии с заявкой региона корректируется составность ряда маршрутов и временно прекращают движение поезда, назначенные на летний сезон.Так, с 13 октября уходят «на каникулы» маршруты:- Екатеринбург – Ревда,- Екатеринбург – Храмцовская,- Екатеринбург – Мурзинка,- Екатеринбург – Полевской,- Серов – Бокситы,- Бокситы – Верхотурье.Кроме того, на малых остановочных пунктах, таких как Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки и Берлога, с этого дня отменяются дополнительные летние остановки.Туристический поезд «Орлан» из Екатеринбурга до Михайловского Завода, который пользовался популярностью у путешественников, направлявшихся в природный парк «Оленьи ручьи», совершит последний рейс 26 октября.