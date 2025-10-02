Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области электрички переходят на зимний график движения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 13 октября пригородные поезда Свердловской железной дороги начнут курсировать по зимнему расписанию. Как сообщили в Свердловской железной дороге, изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период.
В соответствии с заявкой региона корректируется составность ряда маршрутов и временно прекращают движение поезда, назначенные на летний сезон.
Так, с 13 октября уходят «на каникулы» маршруты:
- Екатеринбург – Ревда,
- Екатеринбург – Храмцовская,
- Екатеринбург – Мурзинка,
- Екатеринбург – Полевской,
- Серов – Бокситы,
- Бокситы – Верхотурье.
Кроме того, на малых остановочных пунктах, таких как Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки и Берлога, с этого дня отменяются дополнительные летние остановки.
Туристический поезд «Орлан» из Екатеринбурга до Михайловского Завода, который пользовался популярностью у путешественников, направлявшихся в природный парк «Оленьи ручьи», совершит последний рейс 26 октября.
В соответствии с заявкой региона корректируется составность ряда маршрутов и временно прекращают движение поезда, назначенные на летний сезон.
Так, с 13 октября уходят «на каникулы» маршруты:
- Екатеринбург – Ревда,
- Екатеринбург – Храмцовская,
- Екатеринбург – Мурзинка,
- Екатеринбург – Полевской,
- Серов – Бокситы,
- Бокситы – Верхотурье.
Кроме того, на малых остановочных пунктах, таких как Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки и Берлога, с этого дня отменяются дополнительные летние остановки.
Туристический поезд «Орлан» из Екатеринбурга до Михайловского Завода, который пользовался популярностью у путешественников, направлявшихся в природный парк «Оленьи ручьи», совершит последний рейс 26 октября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Утром под Верхней Пышмой автобус насмерть сбил человека
07 октября 2025
07 октября 2025
Неосторожный выезд со второстепенной дороги привёл к смертельному ДТП в Каменском районе
06 октября 2025
06 октября 2025