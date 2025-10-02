Возрастное ограничение 18+

В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов

21.47 Пятница, 10 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Краснотурьинский городской суд привлёк к административной ответственности местного индивидуального предпринимателя. В его работе обнаружили нарушения миграционного законодательства при найме иностранных работников.

Проверкой установлено, что в апреле–мае 2025 года предприниматель использовал при строительстве объекта «Школа бокса» граждан Таджикистана. Трудовые договоры с ними не были заключены — стороны ограничились устными договорённостями. Кроме того, предприниматель не уведомил миграционный отдел МВД России «Краснотурьинский» о приёме на работу иностранных граждан, как того требует федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В судебном заседании мужчина признал свою вину и пояснил, что не знал о необходимости направлять уведомления в установленный трёхдневный срок. Суд учёл признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, посчитав возможным назначить наказание ниже минимального размера штрафа. По каждому из двух выявленных эпизодов нарушений предприниматель оштрафован на 200 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма штрафа составила 400 тысяч рублей.

Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Директор коммунального хозяйства и предприниматель ответят перед судом в Верхней Пышме
02 октября 2025
Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
10 октября 2025
Четырём иностранцам грозит выдворение после рейда полиции в Екатеринбурге
01 октября 2025
В Екатеринбурге завершили следствие по делу о «помощи» мигрантам с экзаменами русскому
02 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:14 В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
21:47 В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов
21:36 Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске
19:07 Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
Все новости Свердловской области
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
Все новости России и мира
22:14 В Екатеринбурге завершился приём заявок на фестиваль «Кинопроба»
21:47 В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов
21:36 Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске
19:07 Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK