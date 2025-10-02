В Краснотурьинске предпринимателя крупно оштрафовали за незаконное привлечение мигрантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Краснотурьинский городской суд привлёк к административной ответственности местного индивидуального предпринимателя. В его работе обнаружили нарушения миграционного законодательства при найме иностранных работников.Проверкой установлено, что в апреле–мае 2025 года предприниматель использовал при строительстве объекта «Школа бокса» граждан Таджикистана. Трудовые договоры с ними не были заключены — стороны ограничились устными договорённостями. Кроме того, предприниматель не уведомил миграционный отдел МВД России «Краснотурьинский» о приёме на работу иностранных граждан, как того требует федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».В судебном заседании мужчина признал свою вину и пояснил, что не знал о необходимости направлять уведомления в установленный трёхдневный срок. Суд учёл признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, посчитав возможным назначить наказание ниже минимального размера штрафа. По каждому из двух выявленных эпизодов нарушений предприниматель оштрафован на 200 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма штрафа составила 400 тысяч рублей.Постановления суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.