Суд обязал школу и родителей выплатить компенсацию за избиение ученицы в Волчанске

Карпинский городской суд рассмотрел дело о нападении на 12-летнюю школьницу. Девочка в результате избиения в туалете средней школы №26 города Волчанска получила травмы.Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. В ходе конфликта шестиклассницу избили её одноклассница и старшеклассница. Девочка получила ушибы лица и была госпитализирована. В отношении родителей участниц конфликта составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Законный представитель пострадавшей обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред. Суд установил, что инцидент стал возможен из-за совокупности нарушений — со стороны школы, не обеспечившей надлежащий контроль и безопасные условия для учащихся, и со стороны родителей, проявивших недостаточный надзор за поведением детей.По решению суда, с родителей одной из участниц конфликта взыскано 7 000 рублей в пользу пострадавшей, а со школы — 3 000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.Суд также отметил наличие системных проблем в сфере профилактики детской агрессии и направил частные определения в адрес территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Карпинска, подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Краснотурьинский» и Управления образования Волчанского муниципального округа.Ранее суд уже удовлетворил аналогичный иск, взыскав со школы 60 000 рублей за действия другой участницы конфликта. По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).