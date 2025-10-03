Возрастное ограничение 18+
Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение экологического законодательства при эксплуатации производственной площадки акционерного общества «Слободо-Туринский молочный комбинат «Надежда»». Располагается комбинат в селе Туринская Слобода.
Проверка, проведённая совместно с отделом УФСБ России по Свердловской области в Артёмовском, Министерством природных ресурсов и экологии региона и областным Центром экологического мониторинга и контроля, показала факт незаконного сброса сточных вод на прилегающую территорию. По результатам лабораторных анализов в пробах почвы зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, азота аммонийного и фосфат-ионов. Экологи оценили ущерб, нанесённый окружающей среде, в 692 тысячи рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Проверка, проведённая совместно с отделом УФСБ России по Свердловской области в Артёмовском, Министерством природных ресурсов и экологии региона и областным Центром экологического мониторинга и контроля, показала факт незаконного сброса сточных вод на прилегающую территорию. По результатам лабораторных анализов в пробах почвы зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, азота аммонийного и фосфат-ионов. Экологи оценили ущерб, нанесённый окружающей среде, в 692 тысячи рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свалку ликвидировали в Природном парке «Река Чусовая»
03 октября 2025
03 октября 2025
Арендатор участка в Нижнесергинском районе нанёс ущерб природе
06 октября 2025
06 октября 2025
В Первоуральске директора ЖКХ и КО обвиняют в мошенничестве
01 октября 2025
01 октября 2025