Нарушения экологического законодательства выявлены на предприятии в Туринской Слободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение экологического законодательства при эксплуатации производственной площадки акционерного общества «Слободо-Туринский молочный комбинат «Надежда»». Располагается комбинат в селе Туринская Слобода.Проверка, проведённая совместно с отделом УФСБ России по Свердловской области в Артёмовском, Министерством природных ресурсов и экологии региона и областным Центром экологического мониторинга и контроля, показала факт незаконного сброса сточных вод на прилегающую территорию. По результатам лабораторных анализов в пробах почвы зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, азота аммонийного и фосфат-ионов. Экологи оценили ущерб, нанесённый окружающей среде, в 692 тысячи рублей.Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.