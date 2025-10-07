Возрастное ограничение 18+
В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 10 октября, в рамках прививочной кампании против гриппа в торговых центрах четырёх городов Свердловской области заработали мобильные пункты вакцинации.
Список адресов и график работы опубликовало министерство здравоохранения региона.
В Екатеринбурге поставить прививку можно в торговых центрах «Гринвич», «Дирижабль», «VEER Mall» и «Апельсин» сегодня, 10 октября, до 19.00 и 11 октября с 10.00 до 15.00. Также завтра будет работать пункт вакцинации в ТРЦ «Мегаполис», тоже с 10.00 до 15.00.
Также можно успеть поставить прививку сегодня в торговых центрах «Небо» (Асбест), «Сити Молл» (Каменск-Уральский), «Первый» (Первоуральск) до 19.00 либо прийти завтра с 10.00 до 15.00.
Планируется, что медики будут работать в торговых центрах еженедельно по пятницам и субботам.
Поставить прививку бесплатно может любой житель региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, медицинский полис и СНИЛС, а также прививочный сертификат для внесения данных о прививке.
